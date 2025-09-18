Ветераны СВО посетили экскурсию на машиностроительном заводе в Ступине

В Подмосковье продолжают работу по поддержке ветеранов специальной военной операции и их близких в вопросах занятости и адаптации. Кадровый центр региона совместно с фондом «Защитники Отечества» провел профориентационный тур на территории Ступинского машиностроительного производственного предприятия, входящего в холдинг «Вертолеты России».

Сначала для ветеранов и их родственников провели инструктаж по технике безопасности, а затем их пригласили осмотреть два основных цеха, чтобы ознакомиться с особенностями рабочих процессов.

Во время экскурсии гостям подробно рассказали, какие условия труда создают на предприятии, какие карьерные перспективы открываются перед сотрудниками и как в организации поддерживают традиции наставничества.

«У нас теплый и сплоченный коллектив. Мы готовы обучать, помогать и создавать условия для развития. Работа найдется для каждого — приходите, научим и поддержим», — подчеркнула советник генерального директора по персоналу Наталья Бражникова.

Параллельно специалисты Кадрового центра Подмосковья подробно рассказали участникам о действующих мерах государственной поддержки и пригласили их принять участие в предстоящих ярмарках трудоустройства, где можно напрямую встретиться с работодателями и обсудить возможные вакансии.

Такие профориентационные туры становятся неотъемлемой частью системы адаптации: они дают возможность ветеранам и их семьям не только ознакомиться со спецификой работы промышленных предприятий, но и наладить личные контакты с работодателями, что делает процесс трудоустройства более простым и доступным.