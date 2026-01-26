Ветераны СВО поделились опытом с молодежью на дне открытых дверей ДОСААФ в Люберцах

В люберецком отделении ДОСААФ прошел день открытых дверей в честь 99-летия оборонного общества. На мероприятии ветераны специальной военной операции рассказали школьникам и юнармейцам о своем боевом опыте.

Гости попробовали управлять беспилотниками на симуляторах, освоили азы тактической медицины и правила безопасного обращения с оружием. Также для молодежи организовали выставку артефактов времен Великой Отечественной войны, найденных поисковым отрядом.

«Наша цель — вовлечь молодежь в патриотическую и техническую работу, дать ребятам нужные навыки для будущего. Уверен, среди сегодняшних гостей есть будущие защитники страны», — сказал ветеран СВО Сергей Черкашин.

Демонстрация современного оборудования показала, что ДОСААФ активно внедряет новые технологии для оборонных задач. Завершилось событие угощением гостей солдатской кашей и чаем из полевой кухни.