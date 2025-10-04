Ветераны СВО побывали в центре рыбного хозяйства и океанографии в Дмитрове

Администрация Дмитрова организовала для участников СВО экскурсию в Рыбненский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Ученый секретарь Валентина Жарикова показала бойцам уникальные лаборатории и цехи института.

Гости увидели лабораторию ихтиопатологии, где изучают болезни рыб и обеспечивают здоровье водоемов, криобиологию с крупнейшим в России криобанком, лабораторию водных биологических ресурсов, занимающуюся изучением и сохранением экосистем, научно-техническую библиотеку с уникальным архивом исследований и цех индустриальной аквакультуры, обеспечивающий условия для выращивания ценных видов рыб.

Мероприятие прошло при поддержке Ассоциации ветеранов СВО, фонда «Защитники Отечества» и Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Для нас крайне важна не только всесторонняя поддержка наших защитников, но и возможность показать им уникальные страницы истории Дмитровской земли. Программа экскурсий, призванная воспитывать чувство гордости за страну и родной край через знакомство с его историей и научными достижениями, будет продолжена», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.