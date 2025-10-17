Ветераны СВО побывали на производстве мебели в Лосино-Петровском

Ветераны спецоперации и их родные посетили мебельную компанию «Тайпит» в Лосино-Петровском. Мероприятие прошло в рамках региональной программы «Промышленного туризма для участников СВО и членов их семей».

Завод посетили члены Ассоциации ветеранов СВО в Лосино-Петровском.

«Для наших героев, вернувшихся с полей сражений, крайне важно не просто найти работу, а обрести новую опору в жизни, уверенность в завтрашнем дне. Поддержка и помощь в адаптации к мирной жизни — это наш долг и общая задача», — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Компания «Тайпит» производит офисные кресла. Площадь завода — около 28 тысяч квадратных метров. Здесь выпускают более тысячи наименований продукции и свыше 60 тысяч кресел в месяц.

Участники встречи познакомились с циклом производства и познакомились со свободными вакансиями. Такие предприятия предлагают большие перспективы для защитников. Здесь они могут проявить ответственность и стремление к лучшему.

«Обязательно продолжим мероприятия в рамках программы „Промышленного туризма для участников СВО и членов их семей“. Вместе мы создаем будущее, в котором есть место и подвигам, и мирному труду», — сказал Сергей Джеглав.