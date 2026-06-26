Ветераны СВО оценили инфраструктуру Можайска в рамках обучения в МГИМО

Участники четвертого потока программы профессиональной переподготовки МГИМО «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» 23 июня посетили объекты жилищно-коммунального хозяйства в Можайском округе. Экскурсия для 30 ветеранов специальной военной операции из 17 регионов России состоялась на котельной и водозаборном узле поселка Химик.

Выездное практическое занятие организовали на объектах, обеспечивающих теплом и водой порядка трех тысяч местных жителей. Специалисты ресурсоснабжающей компании «Мособлтепло» провели для слушателей экскурсию, продемонстрировав техническое оснащение предприятий и результаты проведенной модернизации.

Ветеранам рассказали об инженерных решениях, заложенных при проектировании котельной, ее резервной мощности, а также о принципах работы водозаборного узла. Особый интерес у участников вызвала демонстрация специализированной техники: илососных машин, оборудования для откачки воды и автомобилей аварийных бригад. Специалисты осветили нормы укомплектования техники и регламенты, которыми руководствуется компания в повседневной работе.

Визит на инфраструктурные объекты стал частью образовательного модуля, стартовавшего 1 июня в Одинцовском филиале МГИМО. Программа, реализуемая совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества», делает акцент на практическом знакомстве с городским хозяйством. Помимо лекций, для будущих управленцев запланированы выездные семинары на предприятиях энергетики, водоснабжения и переработки отходов Московского региона.

Обучение завершится в конце июля защитой итоговых проектов, посвященных развитию территорий. По итогам курса ветераны получат дипломы МГИМО о профессиональной переподготовке и смогут применить знания на практике.