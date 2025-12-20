Ветераны СВО Люберец провели урок по тактической медицине для школьников

«Современный урок мужества — это не только разговор о подвиге, но и практические знания, которые могут спасти человека в критической ситуации. На передовой цена ошибки — жизнь. Поэтому мы отдельно говорим о тактической медицине: как остановить кровотечение, как действовать до приезда врачей», — подчеркнул Олег Золотухин.

Перед школьниками выступили представители Ассоциации ветеранов СВО муниципалитета: Николай Чернобровкин, Олег Золотухин и Сергей Анискевич. Участники специальной военной операции рассказали о своей службе и важности владения навыками первой помощи.

После беседы школьники смогли изучить экспонаты интерактивной выставки, где были представлены оружие, награды и снаряжение от времен Великой Отечественной до наших дней. Почти каждый экспонат можно было детально рассмотреть, подержать в руках и узнать его историю из первых уст — от ветеранов.

Ассоциация ветеранов СВО городского округа Люберцы ведет активную просветительскую работу. Только в 2025 году ее представители провели более 50 «Уроков мужества» для учащихся округа.