Ветераны СВО из Люберец стали участниками проекта «Наставник Z»

В Красногорске стартовал новый социально значимый проект «Наставник Z». Члены отделения Ассоциации ветеранов СВО в Люберцах приняли участие в его запуске.

В рамках проекта ветераны специальной военной операции могут делиться с молодежью своим опытом, рассказывать о жизненных ценностях. Это помогает воспитывать в подрастающем поколении чувство патриотизма и любовь к Родине. Свыше 50 участников спецоперации пройдут специальное обучение. В программу войдут видеолекции, конференции, а также выполнение домашних заданий и тестирование.

По словам заместителя руководителя ассоциации Николая Чернобровкина, общение с участниками спецоперации поможет молодым ребятам получить ответы на важные вопросы из первых уст, вдохновит на служение Отечеству и ответственность перед обществом.

На мероприятии члена ассоциации Вячеслава Шевякова наградили общественной медалью «За участие в СВО». Николаю Чернобровкину за активную социальную работу вручили благодарность от секретаря Московского областного отделения партии «Единая Россия» Игоря Брынцалова.

Отметим, что проект запустили Ассоциация ветеранов СВО Московской области и подмосковная «Молодая гвардия Единой России».