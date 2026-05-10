Ветераны СВО из Люберец стали гостями Парада Победы на Красной площади

Представители Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Владимир Земсков и Олег Золотухин стали почетными гостями военного парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Парад прошел на Красной площади в Москве.

Владимир Земсков — командир штурмового взвода ротно-тактической группы «Шторм», кадровый военный, участник специальной военной операции. Олег Золотухин участвовал в боях на запорожском направлении в составе подразделения «Шторм Z».

«Для нас — огромная честь и большая ответственность представлять отделение городского округа Люберцы на Красной площади в такой значимый день. Память о Победе объединяет поколения», — отметили участники парада.

На главный праздничный парад страны были приглашены более 30 представителей Ассоциации ветеранов СВО Московской области.

Парад в честь 81-й годовщины Победы начался на Красной площади в 10:00 под бой курантов. Под «Священную войну» вынесли государственный флаг России и знамя Советского Союза.