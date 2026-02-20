Ветераны СВО из Люберец приняли участие в областном турнире по бильярду

Соревнования «Свободная пирамида с продолжением» состоялись 18 февраля и собрали более 30 участников из разных округов Подмосковья. Члены местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции представляли округ.

Это первый турнир по бильярдному спорту среди защитников, вернувшихся из зоны боевых действий. Честь Люберец на турнире защищали Игорь Журавлев, Владимир Земсков, Сергей Сергеев и Александр Могилев. Для них участие стало не просто спортивным событием, но и возможностью пообщаться с боевыми товарищами, поделиться опытом и почувствовать взаимную поддержку.

По словам ветеранов, бильярд — игра стратегическая, требующая хладнокровия, что хорошо знакомо военным. Они отметили, что получили полезный опыт и теперь настроены на новые встречи.

Организаторами турнира выступили Федерация бильярдного спорта Московской области и Ассоциация ветеранов Раменского округа. В планах — проводить аналогичные соревнования и в других городах региона.