Ветераны СВО из Люберец поучаствовали в областном форуме ко Дню героев Отечества

Делегация из Люберец приняла участие в форуме «Знание. Герои» в национальном центре «Россия» в Москве. Ведущие военные эксперты, Герои России и участники СВО поделились опытом и советами по достижению целей на благо общества, а также рассказали о подвигах.

В программе были лекции, открытые диалоги и панельные дискуссии. На сцене выступили более 40 спикеров — государственные деятели, Герои России, участники СВО и военные корреспонденты.

«По приглашению руководителя Комитета семей воинов Отечества Московской области Марины Мигуновой нам удалось побывать на форуме, в ходе которого выдающиеся спикеры рассказали о подвигах героев нашего времени, вдохновляя на самореализацию во благо своей страны. Военные эксперты поделились опытом, рассказали о героических поступках и дали практические советы, как достигать целей и вносить вклад в развитие общества», — отметила руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества Наталья Лежнева.

Участники задали вопросы спикерам и нашли единомышленников.

«Самое ценное — это прямой, честный разговор. Мы обменялись с коллегами опытом, обсудили реальные ситуации. А для семей наших товарищей такие встречи — возможность узнать, чем мы живем, и ощутить поддержку большого сообщества», — отметил ветеран СВО Павел Руднев.

Форум организовало Российское общество «Знание» при поддержке Роспатриотцентра Росмолодежи.