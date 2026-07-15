Ветераны СВО из Люберец победили на областном спортивном фестивале

Глава округа Владимир Волков поздравил команду местного отделения Ассоциации ветеранов СВО с успешным выступлением на мероприятии «Кубок Мужества», которое прошло в Наро-Фоминске. Спортсмены муниципалитета завоевали несколько наград.

В спортивном фестивале участвовала 31 команда из разных округов Московской области. Впервые к соревнованиям присоединились не только ветераны боевых действий, но и их близкие.

Сборную округа представили Иван Монец, Сергей Сергеев, Данил Куринной, Андрей Парфенов и Виктория Беспеченская. Андрей Парфенов стал лучшим в метании ножей и завоевал бронзу в фиджитал-боксе. Виктория Беспеченская победила в дисциплине «Кальбутто».

Владимир Волков поздравил всех участников и пожелал новых побед. В рамках встречи ветераны обсудили работу местного отделения Ассоциации ветеранов СВО и наметили планы на будущее.