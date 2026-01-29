Ветераны СВО из Люберец отправили гуманитарную помощь в Бахмут

Люберецкое отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции организовало и отгрузило очередную партию гуманитарной помощи для защитников Бахмута 27 января. Груз был сформирован на основе запросов одного из членов Ассоциации, который в данный момент находится в зоне выполнения задач.

В поставку вошли перевязочные материалы, антисептики и медикаменты для оказания первой и неотложной помощи. Кроме того, среди доставленных средств — специальные противодронные костюмы, а также бензопила, необходимая для инженерных работ, расчистки позиций и бытовых нужд подразделения.

«Наша миссия — обеспечивать эффективную и оперативную помощь тем, кто непосредственно участвует в обороне», — подчеркнул руководитель Ассоциации Александр Кулагин.

Ассоциация ветеранов СВО выражает признательность неравнодушным жителям и организациям, оказавшим содействие в сборе и доставке гуманитарной помощи.