Ветераны СВО из Люберец определили приоритеты работы на 2026 год

Рабочее совещание руководителей местных отделений Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области прошло 15 января в Красногорске. В нем принял участие руководитель люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин.

Основной темой встречи стало утверждение плана работы организации и определение ключевых задач на 2026 год. Руководители отделений из разных муниципалитетов обсудили практические вопросы поддержки ветеранов.

Особое внимание участники уделили защите прав участников СВО и членов их семей, медицинской реабилитации, а также помощи в решении бытовых и социальных вопросов.

«Люберецкое отделение видит свою роль в том, чтобы областные инициативы реализовывались на нашей территории максимально четко», — отметил Александр Кулагин.

Ассоциация ветеранов СВО была создана по инициативе и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сегодня она объединяет более 2500 участников специальной военной операции по всему региону.