Ветераны СВО из Ленинского округа стали призерами спортивного фестиваля

В Наро-Фоминске прошел спортивный фестиваль «Кубок мужества», в котором приняли участие ветераны специальной военной операции. Команда Ассоциации ветеранов СВО Ленинского округа по итогам всех дисциплин заняла третье место в общекомандном зачете.

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Ленинского округа Владимир Рогоза сказал, что они гордятся своими участниками.

«Они демонстрируют не только высокий уровень физической подготовки, но и настоящий боевой и командный дух. Их воля к победе и взаимопомощь сделали возможным общий успех команды Ленинского округа», — отметил Владимир Рогоза.

Личные результаты спортсменов из Ленинского округа: Иван Редлер стал победителем в пауэрлифтинге и подъеме гири, а также занял третье место в фиджитал-боксе. Александр Морозов завоевал первое место в подъеме гири. Андрей Фомин стал вторым в спортивном метании ножа. Дмитрий Бабошин занял третье место в соревнованиях по шахматам.

Фестиваль стал площадкой для развития физической культуры среди ветеранов и их семей, укрепления товарищеских связей и обмена опытом в спортивной подготовке.