Ветераны СВО из Ленинского округа примут участие в фестивале «Кубок мужества»

Соревнования «Кубок мужества» пройдут в Омске. Программа фестиваля включает шесть спортивных дисциплин: парабокс, настольный теннис, пауэрлифтинг, метание ножа, фехтование на инвалидных колясках и гиревой спорт.

Представлять Ленинский округ в составе команды Подмосковья будут четыре участника спецоперации — Григорий Тюпко, Иван Редлер, Руслан Абушаев и Андрей Фомин. Проводить спортсменов на соревнования пришли их родные и друзья, депутаты окружного совета, члены Ассоциации ветеранов СВО, представители военно-патриотического центра «Стратегия», фонда «Защитники отечества».

«Мы испытываем гордость за этих ребят. Они проявили свою силу не только в боевых условиях, но и в спортивных состязаниях, завоевав лидерство на региональном этапе. Они демонстрируют высокий уровень подготовки, являясь примером настоящих мужчин», — отметила депутат Марина Садр-Амели.

Участников фестиваля ждет не только спортивная, но и насыщенная образовательная программа, включающая общение с экспертами и лекции.