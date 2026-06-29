Ветераны СВО из Химок поучаствовали в проекте «Русские маяки»

В Подмосковье завершился проект «Русские маяки» по адаптации участников СВО, в котором приняли участие ветераны из Химок. Он стартовал осенью 2025 года, и почти за год охватил несколько городов Московской области.

Проект начался с профессиональной фотосессии для ветеранов. Это был первый шаг к тому, чтобы герои посмотрели на себя по-новому — без камуфляжа, в мирной жизни, но с тем же достоинством в глазах.

Программа включает в себя в первую очередь психологическую адаптацию и творческую реализацию. В его рамках каждый участник делится своей непростой и уникальной историей, которая оставляет след на молодое поколение.

«Кто-то не хочет говорить о пережитом, потому что это больно вспоминать. Но если мы не будем рассказывать, то как мы воспитаем поколения, которые будут любить свою страну так же, как любим ее мы», — отметил член химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО, лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.

Проект помогает вернуться к прежней жизни, дает возможность поделиться опытом и найти новых товарищей среди тех, кто прошел такие же нелегкие испытания. На итоговой встрече проекта представили выставку с портретами ветеранов СВО и масштабный гала-концерт. Организаторы подчеркивают, что творчество позволило выразить ветеранам эмоции в формате, не требующих прямых словесных сведений о пережитом.

Проект реализован Комитетом семей воинов Отечества Московской области при поддержке регионального Министерства информации и молодежной политики.