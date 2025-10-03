Ветераны СВО из ЕАО организовали группу помощи «Тыл» для бойцов ВС России

Ветераны спецоперации из Еврейской автономной области оказывают помощь бойцам СВО из тыла. Об этом сообщили в управлении Аппарата губернатора и правительства.

Участники специальной военной операции, ветераны Виктор Каплун и Роман Цыганков из Биробиджанского района основали группу помощи «Тыл». Она стала надежной поддержкой для военных, которые выполняют задачи в зоне СВО.

Ключевым направлением деятельности группы стал сбор и передача важных запчастей для ремонта боевой техники.

«В такие моменты становится ясно, что помощь может быть самой разной — от гуманитарной до сугубо технической, и каждая единица помощи, дошедшая до передовой, бесценна», — заявили в сообщении.

