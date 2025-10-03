Камчатский край отправил гуманитарную помощь жителям Курской области

Жителям Курской области отправили гуманитарную помощь из Камчатского края. Об этом сообщило Министерство по делам молодежи Камчатского края.

«Молодежь, ветераны, общественные организации — все объединились, чтобы поддержать наших соотечественников в это непростое время», — заявили в ведомстве.

В коробки поместили все самое нужное — предметы первой необходимости и средства гигиены. В министерстве отметили, что акция четко показала сплоченность камчатцев. Несмотря на большое расстояние, люди готовы протянуть руку помощи соотечественникам на другом конце страны.

