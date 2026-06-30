Ветераны СВО из Богородского округа стали призерами множества соревнований

Ветераны специальной военной операции из Богородского округа демонстрируют высокие результаты в различных сферах. Среди них — спортивные состязания, профессиональные конкурсы и экстремальные проекты.

На фестивале «Кубок Мужества» в Наро-Фоминске, объединившем ветеранов боевых действий, спортсмены из Богородского округа завоевали призовые месте: Дмитрий Ерлашев — второе в дисциплине «Фиджитал-бокс»; Сергей Лавров — второе в пауэрлифтинге (жим лежа) и третье — в адаптивном гиревом спорте. Максим Курбаев стал четвертым в VR-боксе.

На всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» Алексей Мишарин занял третье призовое место в специальной категории среди ветеранов СВО, работающих по широкому кругу профессий. Конкурс позволяет участникам продемонстрировать навыки, полученные как в период военной службы, так и в мирной жизни.

В проекте «Неботерапия» по прыжкам с парашютом девять членов Богородского отделения Ассоциации ветеранов СВО совершили прыжки с парашютом. Проект направлен на психологическую и социальную адаптацию участников боевых действий.

«Наши ребята уже совершили самый главный подвиг — защитили Родину. Сегодня важно помочь им вновь почувствовать уверенность в себе, увидеть, что впереди есть новые цели, новые победы и новая жизнь», — отметил руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Антон Иванов.

В Доме СВО в Ногинске (улица Рабочая, 28) ветераны и их семьи могут получить помощь в социальной адаптации, трудоустройстве, юридических вопросах и психологическую поддержку.