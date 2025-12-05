Ветераны СВО из Балашихи побывали с экскурсией на Фряновском керамическом заводе

Участники Ассоциации ветеранов СВО и члены их семей побывали на Фряновском керамическом заводе в рамках программы «Промышленный туризм». Завод, специализирующийся на производстве керамической плитки, выпускает как стандартные, так и дизайнерские решения.

Во время экскурсии ветеранам подробно рассказали о технологическом цикле: от подбора и подготовки сырья до окончательной обработки, декорирования и упаковки готовой продукции. Гости смогли увидеть современные производственные процессы и оборудование, оценить качество выпускаемой плитки и узнать о применяемых стандартах контроля.

В ходе визита также обсудили возможные направления сотрудничества и участие в социальных проектах, направленных на поддержку ветеранов и их семей. Участники отметили, что такие встречи полезны для обмена опытом и расширения профессиональных горизонтов.