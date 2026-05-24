Ветераны СВО и школьники провели турнир по лазертагу в Люберцах

Финал турнира по лазертагу прошел в спортивной школе олимпийского резерва в Люберцах. В соревнованиях участвовали ветераны специальной военной операции, школьники и семьи участников боевых действий.

На первом этапе команды разделили по возрастным категориям. Отдельно выступали школьники и представители люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области. В финале сильнейшая молодежная команда встретилась со сборной ветеранов. Среди участников были бывший штурмовик Евгений Варопай и его сын Тимофей.

«Очень весело. Семейное событие, где можно поиграть. И вот мы уже в финале», — рассказал Евгений Варопай.

Во время решающей игры ветераны сумели взять под контроль условную базу, однако школьники быстро перешли в атаку и смогли удержать позиции. По итогам встречи победу одержала молодежная команда. Один из участников турнира Иван Костиков признался, что опыт игры в страйкбол помог ему действовать увереннее.

«Надо смелость иметь и идти на пролом», — отметил ученик школы № 51.

Организаторы отметили, что такой формат соревнований в Люберцах использовали впервые. По их словам, турнир помог ветеранам встретиться с сослуживцами, а подросткам — пообщаться с людьми, которые имеют боевой опыт. Заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян подчеркнул, что подобные встречи важны для молодежи.

«Ребята показали, на что способны. Молодежь перенимает бесценный опыт у ветеранов специальной военной операции», — сказал он.