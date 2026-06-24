Ветераны СВО и семьи посетили стекольное производство в Солнечногорске

23 июня в Солнечногорске организовали экскурсию для участников специальной военной операции и их семей в рамках программы «Промышленный туризм». Гости посетили предприятие «Харвал Энтерпрайзис», где ознакомились с производством стекла и изделий из него.

Участникам показали работу завода и основные этапы выпуска продукции. Они увидели, как происходит раскрой стекла, обработка материалов и сборка стеклопакетов. Специалисты предприятия сопровождали группу и подробно рассказывали о каждом этапе производства.

В визите приняли участие координатор Солнечногорского отделения Ассоциации ветеранов СВО Ольга Гаврилюк и ветеран боевых действий Андрей Бакланов. Они сопровождали гостей и участвовали в обсуждении вопросов трудоустройства и адаптации после службы.

Во время экскурсии представители предприятия рассказали о возможностях работы на производстве. Отдельно обсудили вакансии и условия труда для тех, кто возвращается из зоны боевых действий.



«Посещение предприятий округа помогает расширить кругозор и дает реальные возможности для трудоустройства военнослужащих, вернувшихся к мирной жизни. В этом году благодаря такой работе уже четыре участника СВО нашли работу на местных производствах», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Подобные выезды на предприятия проводят на регулярной основе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева при поддержке администрации округа и Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска.