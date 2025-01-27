Ветераны конструкторского бюро «Радуга» рассказали о новейшем ракетном оружии

Бывшие работники одного из ведущих предприятий госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение» стали героями программы «Наши» на телеканале «Россия 1». Передача была посвящена новейшему ракетному оружию и людям, которые его создают.

В студию были приглашены ветераны проектно-конструкторского бюро — начальник летных испытаний с 1974 по 1990 год Арслан Мавлянов, председатель совета ветеранов ГосМКБ Виктор Щиборщ и заведующий отделением истории создания крылатых ракет Музея Дубны Леонид Четвериков. Передача называлась «Удары возмездия: крылатые ракеты». Героями сюжета, снятого в Музее Дубны, стали также другие уважаемые ветераны предприятия.

Эксперты рассказали ведущим Ольге Армяковой и Николаю Долгачеву, что изделия, которые создаются на ГосМКБ «Радуга», не имеют аналогов во всем мире и успешно применяются в зоне проведения специальной военной операции.