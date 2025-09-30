Ветераны из Люберец прошли первый этап обучения по программе «Герои Подмосковья»

Двое членов отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области в Люберцах Кирилл Соснин и Алексей Калугин успешно прошли первый модуль обучения по программе «Герои Подмосковья». В ближайшее время они начнут стажироваться в государственных органах.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков подчеркнул, что будет лично сопровождать Кирилла, помогая ему освоить все нюансы работы муниципального служащего.

«Для нас важно, чтобы герои, прошедшие через боевые действия, находили себя в мирной жизни и продолжали служить стране уже на гражданском поприще», — добавил руководитель муниципалитета.

Отметим, что программу реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она входит в федеральный проект «Время Героев», запущенный по поручению президента России Владимира Путина. Участники пройдут очно-заочное годовое обучение по программе, разработанной совместно с экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы.