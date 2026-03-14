Ветераны из Люберец передали в госпитали гумпомощь для участников СВО
Очередную партию груза собрали активисты местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции 12 марта. Конвой направят в медицинские учреждения, где военнослужащие проходят лечение.
Координатор проекта «Золотые руки Ангела» Валентина Зюзь посетила отделение, где руководитель люберецких ветеранов Александр Кулагин передал ей собранную помощь. Он подчеркнул, что каждая такая отправка — не просто груз, а знак того, что бойцов помнят и ждут дома. Важно поддерживать их не только на передовой, но и на этапе восстановления.
Ветераны регулярно взаимодействуют с общественными организациями, чтобы оказывать адресную и эффективную помощь военнослужащим и их семьям. Эта работа ведется в округе на постоянной основе. Каждая отправка гуманитарного груза помогает бойцам быстрее восстановиться и вернуться к полноценной жизни.