Ветераны из Люберец передали в госпитали гумпомощь для участников СВО

Координатор проекта «Золотые руки Ангела» Валентина Зюзь посетила отделение, где руководитель люберецких ветеранов Александр Кулагин передал ей собранную помощь. Он подчеркнул, что каждая такая отправка — не просто груз, а знак того, что бойцов помнят и ждут дома. Важно поддерживать их не только на передовой, но и на этапе восстановления.

Ветераны регулярно взаимодействуют с общественными организациями, чтобы оказывать адресную и эффективную помощь военнослужащим и их семьям. Эта работа ведется в округе на постоянной основе. Каждая отправка гуманитарного груза помогает бойцам быстрее восстановиться и вернуться к полноценной жизни.