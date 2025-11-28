Ветерану СВО на реабилитации в Люберцах предоставили новую квартиру

Ветерану СВО в Люберцах Александру Зарецкому предоставили новую квартиру для комфортного проживания. Он попал на фронт в рамках мобилизации и получил ранение во время выполнения боевой задачи. В результате военнослужащий повредил позвоночник.

Александр Зарецкий прошел курс реабилитации и лечения в Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки», ЦКБ святителя Алексия Елизаветинский и Люберецкой областной больнице.

Квартира, которую предоставили ветерану, находится на третьем этаже. Здание не оборудовано лифтом и не адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поручил подобрать новое жилье, где Александр сможет восстановиться в комфортных условиях и самостоятельно выходить на улицу.

«С переездом и адаптацией мы, конечно же, поможем. Также в ближайшее время будет приобретена специализированная кровать, о которой нас просил Александр. Саша, здоровья тебе и скорейшего восстановления! Мы всегда готовы поддержать, — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Участники СВО и их семьи могут обратиться за помощью в управление по работе с ветеранами: 8 (498) 732-81-39. Также в Люберцах работают филиал фонда «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества и Центр поддержки участников СВО. Помимо этого, обращения военнослужащих принимают в Ассоциации ветеранов СВО по номеру телефона: 8 (498) 659-89-79.