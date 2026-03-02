Ветерану СВО из Люберец помогли получить право на бесплатную парковку

Участник специальной военной операции Артем Дорошенко получил поддержку в решении важного социального вопроса. При содействии администрации городского округа Люберцы его автомобиль внесли в реестр инвалидов для бесплатной парковки.

Исполняющая обязанности заместителя главы округа Юлия Арсентьева вместе с сотрудниками управления по работе с ветеранами СВО 27 февраля навестила семью бойца. Артем Дорошенко получил тяжелое ранение, ему установили I группу инвалидности. Во время разговора обсуждали вопросы социальной поддержки и дальнейшей реабилитации.

Ветеран попросил помочь включить его машину в реестр для бесплатной парковки. Уже на следующий день вопрос решили. Полученное разрешение действует на территории Московской области и Москвы.

«Сегодня ветеран за рулем. Он работает в сфере пассажирских перевозок и сам управляет автомобилем. Это пример того, как сила духа помогает вернуться к активной жизни даже после тяжелых ранений», — отметила Юлия Арсентьева.

Впереди у Артема важный этап — протезирование нижних конечностей. Управление по работе с ветеранами СВО окажет ему полную поддержку.