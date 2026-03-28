Ветерану СВО из Люберец подарили ТВ-станцию с голосовым помощником

Уволенного военнослужащего, инвалида I группы Михаила Матвиенко навестили 25 марта, чтобы вручить подарок. Поводом для визита стало исполнение просьбы мужчины, который обратился в администрацию за помощью в приобретении устройства.

На встрече присутствовали депутат Государственной думы Лидия Антонова, председатель Совета депутатов Петр Ульянов, исполняющая обязанности заместителя главы округа Юлия Арсентьева и заместитель начальника территориального управления Николай Самара.

Юлия Арсентьева пояснила, что с помощью станции с голосовым помощником «Алиса» можно слушать новости, смотреть фильмы и передачи, узнавать прогноз погоды, слушать аудиокниги. Для человека с ограниченными возможностями зрения это возможность оставаться в курсе событий, не зависеть от посторонней помощи и чувствовать себя частью жизни.

Функционал устройства позволяет устанавливать напоминания, будильник, а при необходимости — совершать звонки близким. Для Михаила такой подарок станет надежным помощником, который всегда на связи.