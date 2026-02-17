«Ветеранская дружина» в Павловском Посаде отметила 13-летие

Общественная организация «Ветеранская дружина», в которой состоит более 70 человек, отметила 13-й день рождения. Еще одним поводом для праздника стало пятилетие кружка вязания «Волшебный клубок», который работает на базе «Дома Широкова».

Бесплатные занятия по вязанию регулярно посещают около 20 мастериц в возрасте старше 55 лет. Основали творческое объединение представители «Ветеранской дружины» — Галина Потапова и Надежда Родина.

«Путь начинался с самых основ: мы учились вязать салфетки, коврики и воротнички, пробовали создавать шляпы. Многие приходят, не имея навыков, но усердие творит чудеса. Сейчас участницы носят связанные своими руками вещи с удовольствием», — рассказала руководитель кружка и культорганизатор проекта «Активное долголетие» Надежда Родина.

Ее единомышленница Галина Потапова отметила, что эти занятия — не просто процесс создания вещей, а теплые встречи, где участница общаются, делятся идеями и рецептами. Кроме того, активистки совместно с прихожанами Казанского храма более трех лет плетут маскировочные сети для участников спецоперации. Очередная отправка гуманитарного конвоя на фронт состоится 20 февраля.