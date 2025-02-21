Ветеранов ВОВ и бойцов СВО поздравили в преддверии 23 Февраля в Истре

Накануне Дня защитника Отчества для ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих специальной военной операции организовали праздничный концерт. На сцене выступили танцевальные и вокальные коллективы округа.

Героев, которые сражались против немецко-фашистских захватчиков, наградили юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годы».

«Для каждого человека, который прошел такой трудный путь. Мы будем считать моё время. Конечно, для него большое счастье. То, что государство не забывает таких людей, которые трудились в войну, старались и много пережили», — рассказал ветеран ВОВ Борис Кочнев.

На концерте были не только ветераны Великой Отечественной войны и местные жители, но и бойцы, которые после этого отправятся за ленточку защищать родину. Как когда-то в свое время это делало старшее поколение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил ветеранов к 80-летию Победы в Подмосковье.