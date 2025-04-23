Ветеранов СВО предложили наделить федеральными льготами по имущественным налогам

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на расширенной коллегии Минфина, предложил установить федеральные льготы по имущественным налогам для участников СВО и их семей. Его слова привела пресс-служба правительства.
Глава кабмина объяснил, что подобные льготы существуют только на уровне отдельных регионов и применяются везде по-разному, поэтому им нужна унификация.
«Обеспечение благополучия защитников России и их родных — это наш абсолютный приоритет», — подчеркнул он.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому пасынки и падчерицы участников СВО получат право на льготное обучение в вузах наравне с родными детьми. Нынешняя система, по словам авторов идеи, не предусматривает воспитания детей отчимами.
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