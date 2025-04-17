В Госдуму внесли проект о льготном обучении для пасынков и падчериц участников СВО

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о праве на льготное обучение в вузах для неродных детей участников СВО за счет бюджетных средств. Документ опубликовали на сайте думской электронной базы.

В пояснительной записке отметили, что проект призван устранить социальную несправедливость по отношению к пасынкам и падчерицам, которые находятся или находились на воспитании и содержании участников спецоперации. Им хотят предоставить дополнительную гарантию получения высшего образования благодаря выделению отдельной квоты.

Сейчас право на льготы имеют только родные дети участников СВО, квоты не учитывают ситуации, когда мать ребенка воспитывает его вместе с отчимом. Авторы инициативы подчеркнули, что в таком случае у ребенка нет другого отца, и ему нужно предоставить такие же права, как и биологическим детям.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал пересмотреть критерии предоставления помощи многодетным семьям. Он выступил за внедрение прогрессивной системы социальной поддержки.