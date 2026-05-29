Ветеранам СВО из Люберец передали 76 метательных ножей для тренировок

Ветераны специальной военной операции из Люберец получили новый спортивный инвентарь для тренировок и соревнований. Депутат окружного совета Алексей Никоноров передал местной ассоциации 76 специализированных ножей для метания.

Клинки отличаются особым балансом, конструкцией и материалами, что обеспечивает безопасность спортсменов и предсказуемость полета снаряда.

«Мы благодарны Алексею Никонорову за такой нужный подарок. Новый инвентарь позволит ветеранам на более высоком уровне готовиться к областным стартам. Такие инициативы очень важны для спортивной реабилитации и возвращения ребят к полноценной жизни», — отметил руководитель ассоциации Александр Кулагин.

Ветераны СВО из Люберец уже не раз добивались впечатляющих результатов, становясь призерами областных соревнований по метанию ножей. В ближайшее время на базе спортивной школы олимпийского резерва планируется регулярное проведение занятий по этому виду спорта. Мероприятия проходят в рамках проектов ассоциации Московской области, направленных на спортивную адаптацию ветеранов.