Ветерана СВО в Люберцах наградили медалью за патриотическое воспитание молодежи

Члену Ассоциации ветеранов СВО в Люберцах Олегу Золотухину вручили медаль «За участие в военно-патриотической деятельности». Таким образом отметили его вклад в воспитание подрастающего поколения.

Награждение прошло в молодежном центре «Лидер» в Дзержинском. Медаль ветерану СВО вручил директор Владимир Харламов.

Олег Золотухин добровольцем отправился в зону СВО в состав подразделения «Шторм Z». Он участвовал в боях на Запорожском направлении. Сегодня ветеран занимается воспитанием молодого поколения, поддерживает бойцов и помогает семьям участников СВО.

«Олег Золотухин не только проявил мужество и стойкость на поле боя, но и продолжает служить Родине, занимаясь важнейшей работой по патриотическому воспитанию молодежи, передавая им свой опыт и поддержку. Такие люди являются примером для всех нас», — отметил руководитель люберецкой Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин.

Награда стала признанием личной отваги Олега Золотухина, его общественной инициативы и неравнодушного отношения к будущему молодого поколения.