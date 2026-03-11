Ветерана СВО из Люберец наградили золотым знаком отличия ГТО

Торжественное вручение состоялось 11 марта в день 95-летия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Награду получил член местного отделения Ассоциации ветеранов Иван Монец.

Руководитель окружного Центра тестирования комплекса Евгений Петров лично вручил мужчине знак отличия.

Иван Монец — действующий офицер, майор, с ноября 2023 по ноябрь 2024 года выполнял боевые задачи в Донецкой Народной Республике в должности водителя, после чего вернулся к службе в Москве.

По словам ветерана, этот знак для него — символ здорового образа жизни, дисциплины и ответственности. Он уверен, что регулярные занятия спортом делают человека крепче физически и духовно, и призвал всех начинать с себя, поддерживать здоровый образ жизни и делать мир лучше.

В Ассоциации ветеранов специальной военной операции и Центре тестирования поздравили Ивана с заслуженной наградой и пожелали новых побед в службе и спорте.