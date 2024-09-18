Ветерана спецоперации назначили заместителем начальника департамента РЖД

Участник спецоперации и кадровой программы «Время героев» Владимир Сайбель стал заместителем начальника департамента социального развития РЖД. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Сайбель работал в структуре РЖД 14 лет, после чего по частичной мобилизации оказался на фронте. Был тяжело ранен. За доблесть на поле боя его удостоили ордена Мужества и звания Героя России. На новом месте ему предстоит взаимодействовать с фондами и органами власти, поддерживать железнодорожников из числа участников СВО и их семьи.

«Это большой опыт, достаточно новое направление — изучение государственной гражданской службы, ее принципов и основ. Некоторые вещи для меня были открытием», — поделился он.

Накануне другой участник программы «Время героев» — ветеран боевых действий Алексей Кондратьев — стал сенатором от Курской области.