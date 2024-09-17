Участник программы «Время героев» стал сенатором от Курской области

Губернатор Смирнов: ветеран СВО Кондратьев стал сенатором от Курской области

Ветерана боевых действий и участника президентской программы «Время героев» Алексея Кондратьева наделили полномочиями сенатора. Об этом заявил губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Он отметил, что Кондратьев с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область принимает участие в эвакуации мирных жителей. Также ветеран помог сформировать отряд «БАРС-Курск».

Губернатор уже подписал постановление о наделении Кондратьева сенаторскими полномочиями.

«Желаю ему успехов на новом поприще! Уверен, он сможет принести пользу нашему региону», — заключил Смирнов.

Ранее президент Владимир Путин назначил председателем правления «Движения первых» участника СВО Артура Орлова. Военный был преподавателем Общевойсковой академии Вооруженных сил России и возглавлял научно-исследовательский отдел.

Также Орлов участвовал в программе «Время героев». В рамках нее военнослужащие и ветераны с управленческим опытом могут занять высокие должности, в том числе министерские и губернаторские посты.