Ветеран СВО зарегистрировал брак в Мытищах

Софья и Василий скрепили узами брака свои отношения в загсе Мытищ. Символично, что пара решила пожениться осенью, когда на Руси традиционно играли свадьбы.

Василий Германенко — врач, родился и вырос в Мытищах. Когда началась специальная военная операция, несмотря на тяжелую болезнь, он отправился добровольцем на линию соприкосновения. Служил медиком в группе эвакуации. Комиссовавшись, вышел на работу хирургом в поликлинику № 2. Супруга Софья — тоже профессиональный медик.

Ветераны специальной военной операции могут обратиться в отдел поддержки для оформления льгот, содействии в трудоустройстве и по всем другим вопросам.

Отдел поддержки участников специальной военной операции и их семей администрации городского округа Мытищи расположен по адресу: Новомытищинский проспект, дом 36/7. Телефон: 8 495 583-73-73.