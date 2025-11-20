Ветеран СВО провел урок мужества для юнармейцев в Балашихе

Встреча началась с рассказа Антона Нестерова об истории отряда «Эспаньола», его значении и роли в местном патриотическом воспитании. Затем состоялся мастер‑класс по сборке и разборке автомата Калашникова. Школьники примерили средства индивидуальной бронезащиты, ознакомились с современными образцами беспилотных летательных аппаратов и посмотрели короткометражный документальный фильм о музыке и музыкантах на войне.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции, созданная в Балашихе в марте 2025 года, ставит своей главной задачей комплексную поддержку ветеранов СВО и их семей. В ее рамках реализуются направления по трудоустройству, медицинской, психологической и юридической помощи, а также активное участие в патриотическом воспитании молодежи и содействии адаптации ветеранов к мирной жизни.

Стать членами ассоциации могут все, кто принимал участие в СВО. Подать заявление можно по адресу: городской округ Балашиха, Московский проезд, 13 (понедельник–пятница с 9:00 до 18:00).