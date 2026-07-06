Ветеран СВО из Серпухова установил рекорд России на турнире по пауэрлифтингу

5 июля на Всероссийском турнире «Московское лето» по пауэрлифтингу в Москве ветеран специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества, руководитель Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Старовойт установил рекорд России в жиме лежа. Соревнования, собравшие сильнейших атлетов страны, принесли спортсмену серебряную медаль среди здоровых участников и две победы в категории спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

В дисциплине среди здоровых спортсменов Игорь Старовойт завоевал серебряную медаль в весовой категории до 90 кг и занял второе место в абсолютном зачете. В соревнованиях среди атлетов с ограниченными возможностями здоровья его результаты оказались еще более впечатляющими: золото в своей весовой категории, победа в абсолютном зачете и новый рекорд России — 190 кг в жиме лежа в категории до 90 кг.

Турнир «Московское лето» ежегодно объединяет сильнейших пауэрлифтеров из разных регионов. Участие ветеранов СВО в таких стартах подчеркивает их высокий спортивный дух и стремление к достижениям даже после тяжелых испытаний.

Игорь Старовойт является руководителем Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО и активно занимается пауэрлифтингом, демонстрируя пример несгибаемой воли и целеустремленности. Его рекордный результат в 190 кг стал одним из ярких событий соревнований.