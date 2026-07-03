Ветеран СВО из Можайска принял участие в конкурсе профмастерства

В Реутове 29 июня прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». В этом году впервые выделили специальную номинацию для участников специальной военной операции — «Второй старт», призванную популяризировать успешные практики возвращения ветеранов к мирной трудовой жизни.

Можайский округ представил Константин Кузьменко — ветеран СВО, получивший тяжелое ранение и сейчас работающий в отделе по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, антитеррористической деятельности администрации Можайского округа. На конкурсе его сопровождала социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Конкурсные испытания включали несколько этапов. Участники презентовали видеовизитки на тему «Фотография моего лучшего рабочего дня» и продемонстрировали знания в области охраны труда и трудового законодательства, пройдя теоретическое тестирование.

За звание лучших в номинации боролись семеро ветеранов из Подмосковья, представляющих Богородский, Лосино-Петровский, Можайск, Мытищи, Орехово-Зуево, Реутов и Сергиев Посад. Экспертную комиссию возглавила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

Организаторы конкурса отметили, что истории ветеранов, выбравших новые профессии, глубоко тронули жюри и наглядно демонстрируют силу духа и способность начинать трудовой путь с чистого листа даже в условиях мирной жизни.