Ветеран СВО из Люберец стал призером турнира по армрестлингу

Участниками состязаний стали более 20 ветеранов боевых действий. Турнир организовала Всероссийская федерация армрестлинга.

«Такие встречи важны для каждого из нас. Наша Федерация всегда готова создать условия для настоящего спортивного праздника. Наши герои заслужили это внимание и поддержку, и для нас большая честь внести свой вклад в их восстановление и адаптацию через спорт», — сказал президент Всероссийской федерации армрестлинга Тимур Усманов.

По словам Максима Чусовитина, для него было большой честью выступить на этих соревнованиях. Он считает, что подобные турниры поддерживают ветеранов, помогают двигаться вперед и не сдаваться вне зависимости от жизненных обстоятельств.