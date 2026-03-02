Ветеран СВО из Люберец стал призером на всероссийском турнире в Петербурге

Команда Ассоциации ветеранов СВО Московской области заняла первое место на всероссийских соревнованиях по фиджитал-спорту. Турнир прошел 1 марта в Санкт-Петербурге и собрал 56 участников из восьми регионов России.

В сборную Московской области вошли представители серпуховского, люберецкого и пушкинского отделений. Люберецкий район представлял Олег Андриянов. Он принес команде две награды: золото в дисциплине «Двоеборье. Тактическая стрельба» и бронзу в дисциплине «VR-Тактическая стрельба (3×3)».

«Турнир стал для нас не только соревнованием, но и возможностью общения, обмена опытом, — отметил Андриянов. — На таких встречах формируется настоящая команда, где каждый поддерживает друг друга и стремится к победе».

За победу боролись ветераны специальной военной операции из Московской, Ленинградской, Омской областей, Санкт-Петербурга, Самары, Республик Башкортостан и Бурятии. Всего в турнире участвовали восемь команд.

По итогам общекомандного зачета первое место досталось подмосковным спортсменам.