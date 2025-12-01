В Музее Победы на Поклонной горе в Москве прошел финал областного конкурса «Женщина — Герой 2025» при поддержке губернатора Андрея Воробьева . Мероприятие посетили более 600 человек, в том числе ветеран СВО из Люберец Николай Чернобровкин.

Восемь финалисток выступили в Музее Победы на Поклонной горе. Почетным гостем мероприятия стал заместитель руководителя люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Николай Чернобровкин.

«Сегодняшние финалистки показали настоящий пример самоотдачи и неравнодушия. Женщина всегда была и остается хранительницей семейных ценностей и веры в добро», — подчеркнул Николай Чернобровкин.

В областном конкурсе победила Ксения Горячева из Егорьевска, супруга участника специальной военной операции. Она занимается волонтерской деятельностью с 2022 года: организует сборы и отправку гуманитарных конвоев, проводит досуговые мероприятия для детей военнослужащих и мастер-классы для школьников.

Областной конкурс организовали по инициативе депутата Сергея Колунова. Мероприятие стало значимым проектом, где женщины являются примером служения семье и обществу.