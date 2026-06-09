Ветеран СВО из Люберец принял участие в заплыве на открытой воде

Представитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции городского округа Люберцы Иван Монец принял участие в заплыве на открытой воде X-WATERS. Соревнования прошли в минувшие выходные в Красногорске.

Заплыв стал первым этапом Кубка Москвы X-WATERS и этапом чемпионата мира по плаванию на открытой воде.

«Свой первый заплыв я посвящаю всем участникам СВО и тем, кого с нами нет, но они навсегда в наших сердцах. Я выражаю огромную благодарность Ассоциации ветеранов СВО Люберец и организаторам соревнований за возможность принять участие в заплыве», — отметил Иван Монец.

В этом году в заплыве участвовали более 800 человек, финишировали 639 спортсменов. Каждый мог выбрать дистанцию с учетом своей физической подготовки: от 500 метров до пяти километров. Также проводились соревнования по эстафетному плаванию.