Ветеран СВО из Люберец представит новую книгу о сражениях под Угледаром

Ветераны СВО из Люберец создают иллюстрированную книгу «Угледар. Зима, что дышит болью». Над произведением работают член люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Владимир Земсков (позывной «Любер») и художник, ветеран специальной военной операции Илья Бурченков.

Книга посвящена памяти и подвигу сахалинских военнослужащих, участвовавших в наступательных боях на Угледарском направлении в январе 2023 года. Издание включает рисунки с краткими комментариями, созданные на основе реальных событий. Каждая иллюстрация наполнена скрытыми смыслами: авторы используют игру образов, и для понимания замысла читателю необходимо внимательно рассматривать детали.

«Это не просто хроника боевых действий, это попытка передать атмосферу, эмоции и внутреннюю правду о том, что пришлось пережить нашим ребятам под Угледаром. Каждый рисунок — как ребус, который раскрывает историю через образы», — отмечают авторы.

Официальная презентация книги состоится в Картинной галерее Люберец при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» и администрации муниципалитета. После презентации авторы отправятся на Сахалин, где при содействии «Фонда Защитников» пройдет вторая встреча с читателями.

Для Владимира Земскова это уже третья книга. Ранее он выпустил произведения «Позывной Любер» и «Я погиб за Угледар», также посвященные военному опыту и судьбам бойцов.