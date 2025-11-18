Ветеран СВО из Люберец повысит квалификацию по программе «Герои Подмосковья»

Ветеран специальной военной операции, член люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Кирилл Соснин приступил к новому этапу обучения в рамках губернаторской программы «Герои Подмосковья». Образовательный интенсив стартовал 17 ноября в подмосковной мастерской управления «Сенеж» и пройдет до 27 ноября.

В фокусе текущего модуля — ключевые компетенции для эффективного управления: работа с бюджетами, финансовое планирование и привлечение инвестиций. Эти навыки необходимы для успешной карьеры на государственной службе или в корпоративном секторе.

«Участие в программе „Герои Подмосковья“ — это новый вызов и возможность применить свою решимость и дисциплину, полученные в армии, в мирной жизни. Теперь наша задача — научиться эффективно управлять ресурсами и приносить конкретную пользу нашему региону и стране», — поделился Кирилл Соснин.