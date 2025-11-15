Ветеран СВО из Люберец поучаствует в образовательном семинаре «Твой Герой»

Член Ассоциации ветеранов СВО в Люберцах Александр Павлов принимает участие во всероссийском образовательном семинаре в рамках проекта «Твой Герой». Мероприятие пройдет на базе отдыха «Искра» в подмосковном Красногорске.

В семинаре «Твой герой» примут участие 100 человек — ветераны СВО, военнослужащие и волонтеры. Мероприятие создали для того, чтобы представить возможности для развития в спорте и других общественно значимых сферах.

«Здесь собрались люди с уникальным опытом. Такие семинары дают нам не только новые знания, но и важные ориентиры для дальнейшей работы с молодежью и реализации своего потенциала в мирной жизни. Это возможность стать тем самым героем, который ведет за собой других уже на гражданском поприще», — отметил Александр Павлов.

Программа рассчитана на пять дней. Военнослужащие и волонтеры поучаствуют в тренингах, творческих мастер-классах и встречах с экспертами.