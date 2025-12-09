Ветеран СВО из Люберец поучаствовал в иммерсивном бале в Москве

Иммерсивный бал GrandBall в стиле дворянства начала XIX века прошел в Москве 7 декабря. В нем поучаствовал ветеранов СВО из Люберец Владимир Земсков.

Гости танцевали под живую музыку полонез, мазурку и вальс. Бальные платья, мундиры и другие атрибуты погрузили гостей в атмосферу аристократического салона пушкинской эпохи.

«Я любил танцевать еще с кадетского корпуса. Участие в новогодних балах стало для меня традицией, которую я решил продолжить после участия в СВО. Нахожу в этом некий последовательный этап в ходе моей реабилитации после тяжелого ранения. Спасибо организаторам за предоставленную возможность поучаствовать в подобном мероприятии. Все прошло на высоком уровне, я остался под большим впечатлением», — поделился Владимир Земсков.

Организаторы отметили, что GrandBall создает интеллектуальный отдых, доступный самым разным людям, в том числе защитникам Отечества.