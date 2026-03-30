Ветеран СВО из Люберец получил звание «Почетный донор»

Ивану вручили соответствующий знак и удостоверение, поблагодарили за самоотверженность и личный вклад в оказание медицинской помощи. Звание «Почетный донор» присваивается за безвозмездную сдачу крови не менее 40 раз.

«В латинском языке глагол donare означает „дарить“. Я считаю, что если у человека есть возможность подарить шанс спасти чью-то жизнь, то именно так и нужно поступать. Это будет самым бесценным подарком для людей, которые в этом нуждаются», — отметил Иван Монец.

Участие ветерана в донорском движении вдохновляет других не оставаться равнодушными и вносить вклад в спасение жизней.